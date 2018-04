Alison Van Uytvanck (WTA 51) n'est pas parvenue à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA de Lugano, épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars, vendredi en Suisse. Quelques minutes plus tard, Kirsten Flipkens (WTA 74) a validé son ticket pour le tour suivant. Van Uytvanck, 9e tête de série, a connu un véritable trou d'air vendredi contre l'Italienne Camila Giorgi (WTA 59).

Jeudi soir, la partie avait été interrompue par la pluie alors que le score affichait 2-3 pour l'Italienne. Revenue sur le terrain vendredi en fin d'après-midi, la droitière de 24 ans n'a marqué qu'un seul jeu, s'inclinant 6-2, 6-1 après 67 minutes de jeu, réparti sur deux jours.

Troisième Belge en lice en Suisse, Kirsten Flipkens affrontait la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 49/N.8). Après avoir perdu la première manche, la Belge de 32 ans a inversé la tendance et remporté les deux suivantes, s'imposant 4-6, 6-4, 6-2 après 1 heure et 52 minutes de jeu. Elle affrontera en quarts une autre Biélorusse, Vera Lapko (WTA 130).

Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (WTA 20/N.2) s'est aussi qualifiée pour les quarts de finale, venant à bout de la jeune Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 52), 18 ans, sur le score de 6-2, 5-7 et 7-5 après 2 heures et 32 minutes de jeu. Elle défiera, pour une place dans le dernier carré, l'Allemande Mona Barthel (WTA 68).

A noter que Flipkens et Mertens, têtes de série N.1 en double, sont qualifiées pour les quarts de finale.