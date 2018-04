Elise Mertens (WTA 20) s'est hissée en quarts de finale du tournoi de tennis WTA de Lugano, épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars, vendredi en Suisse.

La Belge, tête de série N.2, a battu la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 52) sur le score de 6-2, 5-7 et 7-5 après 2 heures et 32 minutes de jeu. Alors qu'on pensait Elise Mertens filer vers un succès aisé, la partie a été interrompue par la pluie à 6-2, 4-4. La jeune Vondrousova, 18 ans, a ensuite donné du fil à retordre à la N.1 belge, la poussant au troisième set. Sous la pluie, Mertens a pris le service de son adversaire à 5-5 dans la manche décisive avant de conclure, non sans mal, une rencontre animée.

Mertens, 22 ans, rencontrera la gagnante du duel entre l'Allemande Mona Barthel (WTA 68) et la Croate Donna Vekic (WTA 55).

Deux autres Belges sont encore en lice à Lugano avec Alison Van Uytvanck (WTA 51/N.9) et Kirsten Flipkens (WTA 74). La première continuera son duel du 2e tour contre l'Italienne Camila Giorgi (WTA 59), interrompu par la pluie à 2-3 jeudi soir, alors que la seconde défiera la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 49/N.8).

A noter que Flipkens et Mertens, têtes de série N.1 en double, sont qualifiées pour les quarts de finale, également prévus vendredi.