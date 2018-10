Alison Van Uytvanck a été éliminée au premier tour du tournoi de tennis de Luxembourg, épreuve WTA sur surface dure dotée de 250.000 dollars, mardi au Grand-Duché.

Alison Van Uytvanck, 24 ans, 49e joueuse du monde, a été battue par l'Allemande Andrea Petkovic, 31 ans, 67e au classement WTA en deux manches 6-3, 6-4 au bout d'une heure et 28 minutes de jeu.

Au deuxième tour (en 8es de finale), Petkovic sera opposée soit à la Suédoise Johanna Larsson (WTA 71), la partenaire de double de Kirsten Flipkens, soit à la Tchèque Katerina Siniakova, tête de série numéro 5 et 33e joueuse du monde.

Kirsten Flipkens (N.9), 52e mondiale, est aussi engagée à Luxembourg où elle doit rencontrer mardi aussi au premier tour la Luxembourgeoise Mandy Minella (WTA 113), bénéficiaire d'une invitation. Toutes les deux ont 32 ans.

Par ailleurs, victorieuse à Linz en double, son 4e titre sur le circuit, Kirsten Flipkens est encore inscrite dans le tableau du double à Luxembourg avec sa partenaire suédoise Johanna Larsson (N.2).

Alison Van Uytvanck et Greet Minnen, associées, se sont qualifiées elles, lundi, pour les quarts de finale du double où elles affronteront la paire formée par l'Allemande Tatjana Maria et la Française Pauline Parmentier ou celle qui réunit la Polonaise Paula Kania et la Russe Yana Sizikova.