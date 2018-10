Alison Van Uytvanck et Greet Minnen, associées, se sont qualifiées pour les demi-finales du double au tournoi de tennis WTA de Luxembourg, épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, jeudi au Grand-Duché.

Alison Van Uytvanck et Greet Minnen ont battu en quarts de finale la Polonaise Paula Kania et la Russe Yana Sizikova en deux manches - 7-6 (7/3) et 6-1 - et 1 heure 25 minutes de jeu.

Kirsten Flipkens et sa partenaire suédoise Johanna Larsson, qui forment la 2e tête de série du tableau, vont tenter de se hisser aussi dans le dernier carré.

Flipkens et Larsson, victorieuses ensemble dimanche à Linz, soit le 4e titre de la Campinoise de 32 ans sur le circuit en double, sont opposées jeudi aussi à la Suissesse Viktoria Golubic et l'Américaine Jamie Loeb.

En cas de succès, Flipkens et Larsson seront opposées précisément à Van Uytvanck et Minnen en demi-finales vendredi.