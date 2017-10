Alison Van Uytvanck (WTA 85) s'est qualifiée pour le 3e tour des qualifications pour le tournoi de tennis WTA de Luxembourg, épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, dimanche.

Lors du deuxième tour, elle a pris le dessus sur l'Autrichienne Barbara Haas (WTA 171) qui a jeté l'éponge alors que notre compatriote menait 6-7(4/7), 6-0, 4-1.

Après un premier set disputé et perdu au tie-break, la Vilvordienne s'est ressaisie et n'a pas laissé le moindre jeu à son adversaire dans le deuxième set. Elle a ensuite poursuivi sur sa lancée dans le troisième set et mené 4-1 avant que Haas ne décide d'abandonner.

Au tour suivant Van Uytvanck affrontera la gagnante du duel entre la Suisse Patty Schnyder (WTA 160) et la Canadienne Françoise Abanda (WTA 111).

Yanina Wickymayer (WTA 119) s'est elle aussi qualifiée pour le 3e tour des qualifications plus tôt dans la journée suite à l'abandon de son adversaire la Roumaine Alexandra Cadantu. Elle sera opposée à l'Allemande Antonia Lottner (WTA 208) pour une place dans le tableau final où figurent déjà Elise Mertens et Kirsten Flipkens.