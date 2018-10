Kirsten Flipkens n'est pas parvenue à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA de Luxembourg, joué sur surface dure et doté de 250.000 dollars.

Mercredi, la N.3 belge et 52e mondiale a été battue 6-1, 6-3 par la Suissesse Belinda Bencic (WTA 47), issue des qualifications. La Campinoise de 32 ans a perdu le premier set 6-2, concédant sa mise en jeu à trois reprises et incapable de se procurer la moindre balle de break.

Malgré un break dans le 5e jeu du second set, Flipkens n'a pas inversé la tendance, perdant deux nouvelles fois son service avant de s'incliner sur la première balle de match de son adversaire après 62 minutes de jeu. En quarts, Bencic défiera la Biélorusse Vera Lapko (WTA 62) pour une place dans le dernier carré.

Victorieuse à Linz en double, son 4e titre sur le circuit, 'Flipper' est encore inscrite dans le tableau du double à Luxembourg avec sa partenaire suédoise Johanna Larsson (N.2). Mercredi au premier tour, elles défieront les Taïwanaises Pei Hsuan Chen et Fang-Hsien Wu en milieu d'après-midi.

Mardi, Alison Van Uytvanck, 49e mondiale, avait été éliminée au 1er tour du simple par l'Allemande Andrea Petkovic (WTA 67) 6-3 et 6-4. Van Uytvanck et Greet Minnen, associées, joueront les quarts de finale du double où elles affronteront la paire formée par l'Allemande Tatjana Maria et la Française Pauline Parmentier ou celle qui réunit la Polonaise Paula Kania et la Russe Yana Sizikova.