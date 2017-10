La Française Caroline Garcia (WTA 8) s'est imposée devant l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 4) aux Masters de tennis, mercredi à Singapour.

Après une bataille de 2 heures et 45 minutes de match, Garcia s'est imposée 6-7 (7), 6-3 et 7-5. Intense en termes d'émotions, cette rencontre entre Garcia et Svitolina aura été passionnante de bout en bout. La droitière de Saint-Germain-en-Laye, bien rentrée dans sa partie, a concédé au tie-break un set qu'elle semblait pourtant maîtriser (6-7).

Au bord des larmes après un break de Svitolina en début de deuxième set, Garcia a su libérer ses coups et son esprit après l'intervention de son père et entraîneur, Louis-Paul Garcia, forçant un troisième set (6-3).

La manche décisive, toujours aussi indécise, a vu Svitolina servir pour la victoire à 5-3. Mais Garcia, auteur d'une fin de match impressionnante, a aligné quatre jeux pour s'offrir la victoire (7-5).

Plus tôt dans l'après-midi, la Danoise Caroline Wozniacki (WTA 6) a brillamment remporté sa rencontre face à la N.1 mondiale roumaine Simona Halep sur le score de 6-0, 6-2. Elle est d'ores et déjà qualifiée pour le dernier carré.

Chaque joueuse rencontre ses trois adversaires dans son groupe. Les deux premières de chaque poule dispute les demi-finales le samedi 28 octobre. Les autres sont éliminées.

Au programme jeudi dans la troisième et dernière journée du groupe blanc, Karolina Pliskova (WTA 3), déjà qualifiée, défiera Jelena Ostapenko (WTA 7) alors que Garbine Muguruza (WTA 2) affrontera Venus Williams (WTA 5) pour une place en demies.