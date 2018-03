Alison Van Uytvanck (WTA 51) a réussi son entrée au tournoi WTA de tennis de Miami, en Floride.

La N.2 belge a gagné son match du premier tour de cette épreuve sur surface dure dotée de 8.648.508 dollars. La Grimbergenoise de 23 ans a mis 2h24 et trois manches 6-7 (3/7), 7-5 et 6-1 avant de prendre le meilleur sur l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko, 73e mondiale qu'elle rencontrait pour la première fois.

Au 2e tour, Van Uytvanck, 23 ans, sera opposée à l'ancienne N.2 mondiale la Polonaise Agnieszka Radwanska, désormais 32e mondiale et 30e tête de série en Floride, directement qualifiée pour 2e tour. Il s'agira d'une 3e rencontre entre elles. La Polonaise de 29 ans a remporté les deux premières. La dernière remonte à l'an dernier, au 2e tour à Roland Garros (6-7 (3/7), 6-2, 6-3).

Plus tôt dans la journée, Yanina Wickmayer, 109e mondiale, s'est nettement inclinée 6-1 et 6-3 face à la Roumaine Monica Niculescu, 70e mondiale, au 2e tour des qualifs. Ysaline Bonaventure (WTA 137) n'a pas non plus réussi à s'extraire du tableau préliminaire. La Liégeoise de 23 ans a été battue 3-6, 6-4 et 6-3 par l'Américaine Sofia Kenin (WTA 94/N.12).

Kirsten Flipkens (WTA 71) jouera plus tard dans la journée son premier tour du tableau final contre la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 39).

Elise Mertens (WTA 21) est directement qualifiée pour le 2e tour en tant que 22e tête de série en Floride.