La N.1 belge Elise Mertens (WTA 15) affrontera l'Américaine Ashley Kratzer (WTA 251) au 2e tour du tournoi californien de San José pour son match de rentrée après Wimbledon.

La jeune Américaine, 19 ans et bénéficiaire d'une invitation à cette épreuve jouée sur dur dotée de 799.000 dollars, a battu sa compatriote Alison Riske (WTA 67) en trois sets, 6-4, 4-6 et 7-5, décrochant sa première victoire sur le circuit principal après une bataille de 2h09. Ce sera le premier duel entre la Belge de 22 ans et Kratzer.

Mertens débute dans la capitale de la Silicon Valley sa préparation à l'US Open, 4e levée du Grand Chelem 2018. La protégée de Rick Vleeschouwers, déjà lauréate des tournois d'Hobart, Lugano et Rabat cette saison, reste sur un troisième tour à Wimbledon, battue par la Slovaque Dominika Cibulkova.

A noter que ce rendez-vous à San José est nouveau pour les joueuses. En effet, le tournoi de Stanford, disputé depuis 1971 et remporté l'an dernier par Madison Keys, a déménagé à San José et changé de sponsor principal.