Kirsten Flipkens a facilement validé son billet pour le 2e tour du tournoi WTA de Séoul, mardi en Corée du Sud.

La Campinoise de 32 ans, 57e joueuse mondiale et 8e tête de série, s'est imposée 6-0, 6-2 en 62 minutes face à la Sud-Coréenne Sohyun Park, 16 ans, non encore classée et bénéficiaire d'une invitation, au 1er tour de cette épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars. Kirsten Flipkens affrontera au tour suivant la Russe Evgeniya Rodina (WTA 84), qui a de son côté battu la Serbe Dejana Radanovic (WTA 201) sur un double 6-1.

Rodina, 29 ans, avait gagné le seul duel l'opposant à Flipkens, en 2017 sur terre battue à Madrid.

Alison Van Uytvanck a quant à elle été éliminée au 1er tour. La joueuse de Grimbergen, 24 ans, 51e mondiale et 5e tête de série, s'est inclinée après 2 heures et 19 minutes de jeu en trois sets 3-6, 7-5, 7-5 face à l'Australienne Ajla Tomljanovic, 53e mondiale, qui l'avait déjà battue à Istanbul cette année (6-3, 6-3).

Ajla Tomljanovic aura pour prochaine adversaire la Slovène Tamara Zidansek (WTA 72), qui a écarté sa compatriote Polona Hercog (WTA 78) 6-1, 6-3.