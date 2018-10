Elise Mertens (WTA 15) ne disputera pas les demi-finales au tournoi WTA sur dur de Tianjin, en Chine, doté de 750.000 dollars.

La Limbourgeoise, qui a dû abandonner vendredi en raison de nouvelles douleurs au bras droit alors qu'elle était menée 6-2, 4-0 par la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 30), 32 ans, y a toutefois peut-être trouvé un nouveau coach.

Séparée de l'Allemand Dieter Kindlmann, qu'elle avait engagé au lendemain de Wimbledon, Elise Mertens était ainsi accompagnée d'une nouvelle personne à Tianjin. "J'ai voyagé avec ma maman au début de cette tournée asiatique et à l'heure actuelle, je suis en train de voir si le courant passe avec quelqu'un d'autre", a-t-elle expliqué après son abandon. Belga a ainsi pu apprendre qu'il s'agissait de l'Australien David Taylor, 46 ans.

"David Taylor était avec elle comme coach cette semaine à Tianjin", a confirmé la WTA, "mais nous ne pouvons pas affirmer qu'elle a déjà décidé de l'engager de manière définitive".

David Taylor n'est pas un inconnu dans le milieu de la petite balle jaune. Le natif de Tumut, dans le New South Wales, travaille en effet sur le circuit WTA depuis 1995 et a notamment eu sous sa coupe des joueuses du calibre de Martina Hingis, Ana Ivanovic et Sam Stosur, qu'il a mené à la victoire à l'US Open en 2011.

Ces dix-huit derniers mois, l'Australien s'est occupé successivement de la Japonaise Noami Osaka, lauréate de l'US Open début septembre, de l'Estonienne Jelena Ostapenko, victorieuse à Roland Garros en 2017, et de l'Américaine Madison Keys, dont il s'est séparé à la mi-août.

Elise Mertens est inscrite la semaine prochaine à la Kremlin Cup, le tournoi WTA de Moscou. Et la numéro 1 belge est aussi qualifiée pour disputer le Masters de double à Singapour, du 21 au 28 octobre, avec la Néerlandaise Demi Schuurs, ainsi que le WTA Elite Trophy, le Masters B, en simple, du 30 octobre au 4 novembre à Zhuhai, en Chine.