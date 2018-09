Elise Mertens et la Néerlandaise Demi Schuurs ont remporté le double dames du tournoi WTA de Wuhan, épreuve sur surface dure dotée de 2.746.000 dollars, samedi en Chine.



Elles vont repartir avec en poche un chèque de 144.010 dollars à se partager, 900 points WTA pour leur classement en double et, surtout, un ticket pour les WTA Finals qui réuniront les huit meilleures équipes de l'année fin octobre à Singapour.

En finale Mertens et Schuurs, têtes de série N.6, ont en effet battu la paire tchèque Andrea Sestini Hlavackova-Barbora Strycova, tête de série N.2, 6-3, 6-3. La rencontre a duré 1 heure et 18 minutes.

Mertens, qui disputait sa dixième finale, a ainsi conquis son sixième titre en double. Elle en a conquis trois avec Schuurs, à Guangzhou en 2017 et à Hobart et Rosmalen cette année. Les deux autres ont été enlevés avec Ann-Sophie Mestach (à Auckland en 2016) et Kirsten Flipkens (cette année à Lugano).

Schuurs enlève pour sa part son septième titre de l'année après Hobart, Rosmalen, Rome (avec l'Australienne Ashleigh Barty), Montréal (avec Barty), Nuremberg (avec la Slovène Katarina Srebotnik) et en ouverture de la saison Brisbane avec sa compatriote Kiki Bertens. Elle est numéro neuf mondiale en double.

Mertens, Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens ont toutes les trois été éliminées au premier tour en simples.