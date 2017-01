Yanina Wickmayer a été invitée à remplacer Sabine Lisicki au tournoi-exhibition de Kooyong, qui débute lundi à Melbourne. L'Allemande est blessée à l'épaule et a déclaré forfait pour l'Open d'Australie.

Le Kooyong Classic est traditionnellement réservé aux hommes (8 joueurs s'y affrontent en round robin avec une finale et des matches de classement. L'an dernier, c'est David Goffin qui s'y était imposé et le Liégeois sera à nouveau de la partie cette année avec Bernard Tomic, Richard Gasquet, Mikhail Youzhny, Borna Coric, Yoshihito Nishioka, Gilles Simon et Lucas Pouille.

Mais 2017 voit également pour la première fois depuis 1993, le retour des dames. Elles seront quatre et tout le monde affrontera tout le monde Wickmayer rencontra dans un premier temps la Chinoise Qiang Wang (WTA 72), coachée par Peter McNamara. Les deux autres joueuses sont la jeune Australienne Destanee Aiava (16 ans, WTA 386)), championne d'Australie juniore et première joueuse née ce siècle à remporter un match WTA, ainsi que la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 78).