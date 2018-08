Ysaline Bonaventure et sa partenaire hongroise Fanny Stollar se sont qualifiées pour les demi-finales du double du tournoi de tennis de Washington, épreuve WTA sur surface dure dotée de 250.000 dollars.

La paire belgo-hongrois a battu en quarts de finale la Taiwanaise Chan Hao-Ching et la Chinoise Yang Zhaoxuan, têtes de série N.1, sur le score de 7-5, 4-6 et 10/3 dans le super tie-break. La rencontre a duré 1 heure et 20 minutes.

Ysaline Bonaventure et Fanny Stollar affronteront en demi-finales soit le duo formé par la Chinoise Xinyun Han et la crotae Darija Jurak soit la paire composée de la Suissesse Belinda Bencic et l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, qui jouent vendredi.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Ysaline Bonaventure (WTA 130) avait été éliminée au 2e tour du simple par la Chinoise Saisai Zheng (WTA 85). Celle-ci s'est imposée 6-4, 6-4 en 1 heure et 39 minutes.

'Lucky loser' des qualifications, Ysaline Bonaventure était rentrée dans le tableau final grâce au forfait de la Danoise Caroline Wozniacki (N.1/WTA 2).