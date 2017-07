Alors que le peloton arrive dans les Pyrénées, l'équipe Sky du leader et favori du Tour a décidé de contrôler l'échappée de douze hommes (dont le Belge De Gendt). Privé de succès à la Planche des Belles Filles par Aru, Froome a semble-t-il décidé qu'il triompherait aujourd'hui, sur la deuxième arrivée au sommet du Tour.



Le scenario est connu: sur chacun de ses Tours de France victorieux, Chris Froome a voulu assommer la course avec un succès d'étape retentissant en haute montagne. Privé de cette victoire mercredi dernier à la Planche des Belles Filles par un Fabio Aru plus costaud, il semble vouloir remettre les pendules à l'heure dès ce jeudi. D'autant plus qu'il n'a toujours pas gagné la moindre course cette saison.



Pourtant, ils étaient nombreux à vouloir prendre l'échappée du jour, vers 11h10, quand la course s'est élancée. Après une vingtaine de kilomètres, ce sont douze coureurs qui y sont parvenus: Gautier, Ulissi, Matthews, De Kort, Politt, Erviti, Küng, De Gendt, Simon, Bauer, Kittel et Cummings. Le plus dangereux au classement général ? Le premier cité, à 51'01" de Froome. Et alors que Cummings et De Gendt faisaient figure de favoris dans ce groupe pour le gain de l'étape, la Sky a décidé de contrôler l'écart rapidement, ne laissant jamais ces hommes prendre le large.



Il paraît donc clair que Froome a envie de se battre pour la victoire d'étape cet après-midi, et pas uniquement pour creuser l'écart sur ses opposants, loin derrière les échappés. Et vu que la Sky a été épargnée par les nombreuses étapes destinées aux sprinteurs ou par la BMC sur la route de la Planche des Belles Filles, l'heure n'est pas vraiment à l'économie des forces chez les équipiers du Britannique, alors qu'on "fête" aujourd'hui les 50 ans de la mort de son compatriote Tom Simpson sur les pentes du Mont Ventoux.



On peut donc s'attendre à voir un véritable écrémage dans les différentes ascensions du jour: le col des Ares, le col de Menté mais surtout le Port de Balès (hors catégorie, 11,7km à 7,7%), le col de Peyresourde (1ère catégorie, 9,7km à 7,8%) et la montée finale vers Peyragydes (2e catégorie, 2,4km à 8,4%).



A partir du pied du Port de Balès, à 50 kilomètres de l'arrivée, il n'y aura plus un seul mètre de plat. Que le spectacle commence !







La préface de l'étape par Rik Verbrugghe:

