L'avis de Rik Verbrugghe sur cette 15e étape:

Notre direct commenté :

Cette étape dessinée dans le massif central entre Laissac et Le Puy-en-Velay propose deux cols de première catégorie. Le premier, situé en tout début d'étape, a permis à Barguil, Pauwels, Grmay, Van Baarle et Caruso de prendre le large devant un groupe de 23 hommes, sorti à contre-temps, où l'on retrouvait notamment Benoot, De Gendt, Bakelants, Gallopin, Calmejane, Matthews ou Mollema. La course-poursuite a duré une quarantaine de kilomètres avant que la jonction ne soit opérée. Ils sont donc désormais 28 à pouvoir envisager la victoire d'étape, puisque les Sky de Chris Froome, à nouveau paré de jaune, contrôlent tranquillement à distance.A priori, l'équipe britannique n'a guère de raison de griller trop d'énergie dans la poursuite de ces hommes. Le mieux classé au général, Caruso, n'est pointé qu'à 11'26" et ne présente pas vraiment de danger. On devrait donc voir les 28 se disputer la victoire et Pauwels, Benoot, De Gendt et Bakelants, sont de bonnes chances de victoire, côté belge.Pendant ce temps, un certain Warren Barguil assomme un peu plus la concurrence dans la course au maillot à pois... avant de tenter de glaner une deuxième victoire d'étape sur les pentes du col de Peyra Taillade (8,3km à 7,4%), dont le sommet très raide sera situé à 31 kilomètres de l'arrivée.