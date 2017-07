Si les arrivées dans la vallée du Rhône offrent généralement un terrain de jeu favorable aux sprinters, ce pourrait être différent, ce mardi…



Une côte de 3e catégorie et une de 4e catégorie en début d'étape, puis plus rien ! Sur papier, cette 16e étape semblait promise à Marcel Kittel. Pourtant, l'Allemand aura fort à faire pour s'imposer. D'abord parce que le début de course a été très animé et que sur les premières pentes, il a dû laisser filer le peloton, tout comme Bouhanni et Groenewegen. Alors que des coureurs comme Matthews, Boasson Hagen, Kristoff et Greipel sont toujours dans ce peloton et font travailler leurs équipiers pour écarter le maillot vert.



Ce sont évidemment les Sunweb de Matthews qui font l'essentiel du travail pour aider l'Australien à se replacer dans la course au maillot vert. Il y a en effet 70 points à prendre aujourd'hui.Derrière, la Quick Step (qui a perdu Philippe Gilbert ce matin), est déforcée et coince quelque peu dans la poursuite du peloton, d'autant plus que Dan Martin conserve deux équipiers (Bauer et Brambilla) dans le peloton, en cas de coup dur.



Mais ce début d'étape escarpé n'est pas le seul terrain propice à la bagarre. Dans les 40 derniers kilomètres, le peloton pourrait évoluer sur des routes exposées au vent. Sur la ligne d'arrivée, à Romans-sur-Isère, on annonce un vent d'environ 30km/h cet après-midi. Suffisant pour faire exploser le peloton si une équipe décide de passer à l'offensive. AG2R et Sky semblent en avoir la force collective, et pourraient profiter des nombreuses forces perdues en début d'étape par la plupart des équipes.



Vous l'aurez compris, cela pourrait partir dans tous les sens, ce mardi...





L'oeil de Rik Verbrugghe sur cette étape:

Notre direct commenté: