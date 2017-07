Alors que l'étape reine du Tour, dont l'arrivée sera jugée au sommet de l'Izoard, se profile ce jeudi, les principaux adversaires de Froome risquent de devoir passer à l'offensive dès aujourd'hui, sur les pentes du Galibier.



Si l'on considère que Chris Froome va repousser Fabio Aru et Romain Bardet à plus d'une minute sur le contre-la-montre de Marseille (tandis que Rigoberto Uran est capable de mieux limiter la casse, mais il reste une inconnue compte tenu du fait qu'il n'a pas autant brillé sur un grand tour depuis longtemps), l'équation est simple: l'Italien et le Français doivent reprendre environ une minute et demi au Britannique dans les Alpes, s'ils veulent espérer ramener le maillot jaune à Paris. Lequel de ces hommes peut prétendre mettre une telle claque à Chris Froome sur les pentes de l'Izoard ? Il faut donc agir dès ce mercredi, sur une autre étape dantesque dessinée entre La Mure et Serre Chevalier.



Au menu du jour: le col d'Ornon (2e catégorie), qui servira de rampe de lancement à Warren Barguil et aux autres baroudeurs. Ceux-ci devront ensuite résister au peloton dans le col de la Croix de Fer (hors-catégorie, avec plusieurs passages supérieurs à 9%), le col du Télégraphe (1ère catégorie, 12km à 7,1%) et le Galibier (hors-catégorie, 17,7km à 6,9%). Les deux derniers kilomètres du Galibier sont très raides (entre 9 et 10%) et les favoris pourraient attendre cet endroit pour se faire la bagarre... et voir lequel a le mieux digéré ces nombreux kilomètres de grimpette.



Ensuite, il restera la descente de 28 kilomètres vers Serre Chevalier. Si celle-ci sera technique dans sa première partie, elle deviendra roulante après quelques kilomètres et pourrait avantager un certain Chris Froome, et sa position aérodynamique poussée à l'extrême, plutôt qu'un Romain Bardet, plus agile dans les virages serrés.



Mais bien avant ça, des coureurs comme Alberto Contador ou Nairo Quintana, qui ne se contenteront pas d'un top 10 au classement général, pourraient mettre le feu aux poudres. Reste à savoir comment la Sky réagira... si elle fait le même train infernal que sur les routes de Peyragudes, il restera très peu de prétendants à la victoire d'étape au sommet du Galibier.



Signalons enfin que le sprint intermédiaire se disputera dès le kilomètre 47, après le col d'Ornon, qui ne sera pas insurmontable pour un certain Michael Matthews.

L'Australien pourrait donc se rapprocher à neuf points de Marcel Kittel à cette occasion...







