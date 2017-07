Plus que ses concurrents directs, Chris Froome lui-même semble être son plus grand adversaire, cette année. Après avoir coincé sur les forts pourcentages de Peyragudes, peut-il connaître une nouvelle défaillance sur ceux de l'Izoard ?



Alors que Rigoberto Uran peut croire en ses capacités de rouleur en vue du contre-la-montre de Marseille, des garçons comme Romain Bardet et Fabio Aru n'auront d'autre choix que d'attaquer, ce jeudi, sur la dernière étape de montagne du Tour 2017. Pour ce faire, la première arrivée de l'histoire du Tour au sommet de l'Izoard (hors-catégorie, 14,1km à 7,3%) est un superbe juge de paix. Son dernier kilomètre, avec des pentes à plus de 10%, pourrait faire à lui seul de gros écarts.



Mais Chris Froome, Romain Bardet, Rigoberto Uran, Mikel Landa et Fabio Aru se battront-ils, aussi, pour la victoire d'étape ? Rien n'est moins sûr. Car une échappée de 54 (!) coureurs a pris le large en début d'étape. On y retrouve : Bakelants, Gautier (AG2R), Betancur, Herrada (Movistar), Mollema (Trek), De Marchi, Moinard, Roche (BMC), Grivko, Khozataiev, Lutsenko, Valgren (Astana), Atapuma, Durasek, Marcato, Swift, Ulissi (UAD Emirates), Molard (FDJ), Impey, Venter, Cummings, Pauwels (Dimension Data), Colbrelli, Grmay (Bahrain), Brambilla, Stybar (Quick Step), Kiserlovski, Lammertink, Machado, Politt (Katusha), Benoot, De Gendt, Gallopin, Roelandts (Lotto-Soudal), Geschke (Sunweb), Claeys, Edet, Navarro (Cofidis), Voeckler, Calmejane, Chavanel, Sicard, Tulik (Direct Energie), Rolland, Clarke, Talansky (Cannondale), Martin, Minnaard, Smith (Wanty), Feillu, Gesbert, Hardy, Sepulveda et Vachon (Fortuneo).



Six Belges, donc, se sont glissés dans ce joli coup, initié par un certain Thomas De Gendt. Si Bakelants risque de surtout rouler en fonction de Romain Bardet, Benoot et Pauwels ont de vraies chances de victoire d'étape...





Notre direct commenté: