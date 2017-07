Faute d'avoir été invité sur les routes du Tour par les organisateurs de la Grande boucle, Lance Armstrong a décidé de se lancer dans un podcast quotidien, diffusé sur Youtube et Facebook. Jour après jour, l'ancien septuple vainqueur de l'épreuve y va de son analyse sur le déroulement de la course.

Mais parfois, il arrive qu'il se serve de ces vidéos pour régler ses comptes avec ASO. La dernière saillie en date de l'Américain ? Des insultes envers Christian Prud'homme, le boss de l'épreuve, lors de la journée de repos.

"J'ai lu un article dans lequel il disait à quel point il était satisfait de la première semaine" , dit le Texan avec ironie. "Il avait tout, a-t-il dit: des arrivées à la photo-finish, des chutes, des disqualifications. Est-ce que ce mec a perdu l'esprit ? Il a perdu quatre des grandes stars du Tour. L'intérêt diminue. Quoi ?! Arrête la fumette, Christian. Vraiment !"

En réalité, Prud'homme ne s'est pas vraiment réjoui de la disqualification de Peter Sagan, après son coup de coude à Mark Cavendish à Vittel ou des incidents qui ont poussé plusieurs coureurs vers la sortie.

Mais le directeur s'est en effet félicité d'une première semaine "où énormément de choses se sont passées." "On a eu des conditions météorologiques différentes, des arrivées tendues, un classement général où tout peut encore se produire" , a-t-il expliqué. "On a jusqu'à présent reçu tout ce dont des organisateurs peuvent rêver et il reste deux semaines de course. Nous ne sommes pas heureux que les coureurs tombent, mais cela fait partie de la course."

Pour rappel, le leader de la BMC Richie Porte, l'un des principaux concurrents de Chris Froome pour le maillot jaune, Geraint Thomas (Sky), Rafal Majka (BORA-hansgrohe), maillot à pois 2016, Manuele Mori (UAE Team), Robert Gesink (Lotto NL-Jumbo), Alejandro Valverde (Movistar), principal lieutenant de Nairo Quintana, Ion Izagirre (Bahrain Merida), Luke Durbridge (Orica-Scott), Cavendish (Dimension Data) et Arnaud Démare ont déjà abandonné suite à des chutes.

Le leader de la Quick-Step Dan Martin était également tombé lors de la neuvième étape fatale à Porte, Thomas, Majka, Mori et Gesink, mais avait pu reprendre la course. Le leader actuel du classement général Chris Froome avait également chuté, lors de la deuxième étape, qui arrivait à Liège. Sans gravité, cette fois.