Si Fabio Aru croit aux signes du destin, l’Italien sera reparti du sommet de la Planche des Belles Filles avec un moral au zénith. Escaladée en 2012 (victoire de Froome) et en 2014 (Nibali) par le Tour, la difficulté vosgienne s’est, jusqu’à mercredi matin, exclusivement réservée à de futurs vainqueurs de l’épreuve.

En écrivant la troisième ligne de ce palmarès, le champion d’Italie espère entretenir la légende du lieu mais refuse de se présenter, déjà, en héritier.

"Je n’avais encore jamais escaladé cette côte et ai longtemps analysé les vidéos des victoires de Chris et Vincenzo sur mon ordinateur, commentait-il. Je ne voulais pas attendre le dernier kilomètre pour poser une attaque car je savais que l’endroit le plus propice pour faire la décision venait avant. J’ai donc tenté ma chance à deux bornes de la ligne et cela a fonctionné. Je sais que je succède à de grands noms mais je me refuse à tirer de trop hâtives conclusions. Ce Tour, je veux le vivre au jour le jour."

Il faut dire que le Sarde a appris à se faire philosophe. Initialement prévu cette année sur un Giro qui s’élançait de son île natale, Aru avait été contraint au forfait en raison d’une blessure au genou. "Seuls ma famille et mes amis très proches savent à quel point j’ai souffert de ne pas pouvoir m’aligner sur cette épreuve. Le 100e Tour d’Italie qui débute chez vous… Le soutien de mes proches m’a permis de tourner le dos à cette épreuve et de me reconcentrer sur la perspective du Tour. C’est cette épreuve que j’aime beaucoup qui me motivait à partir à l’entraînement. Vous imaginez donc ce que ce succès d’étape signifie pour moi…"

Pour sa toute première participation à la Grande Boucle, celui que les Italiens ont rebaptisé Le Chevalier des quatre Maures avait essuyé un cruel échec à la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées. Sixième du général au matin de l’étape de Megève à Morzine, Aru avait vécu une journée cauchemardesque qui l’avait relégué à la treizième place du classement final. "Cela a été plus douloureux qu’un coup de poignard."

Mercredi, il a suturé une partie de sa plaie.