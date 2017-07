Le Tour de France a cette particularité de regorger de consultants et de spécialistes plus prestigieux les uns que les autres. Si Hinault a pris congé du Tour cette année, nous avons croisé la route d’un autre vainqueur français du Tour de France : Bernard Thévenet. Le tombeur d’Eddy Merckx est resté au cœur du peloton en tant que directeur du Critérium du Dauphiné et en s’occupant des relations publiques sur la plus grande épreuve du monde. Il analyse avec recul et franchise le début du Tour de France.

"Sur une Grande Boucle , il y a toujours des polémiques; cette année, cela a commencé avec les Sky dès le prologue, explique l’homme âgé de 69 ans. Ce fameux maillot qu’ils ont utilisé, ils l’avaient déjà mis sur d’autres courses, mais comme c’est le Tour de France, on en a parlé en créant une longue polémique."

(...)