Chaque jour, pendant ce Tour de France, un acteur de la Grande Boucle se prête au jeu de l’interview décalée. Aujourd’hui, c’est au tour de Jean-François Bourlart, le manager de l’équipe Wanty-Groupe Gobert.

En dehors du vélo, vous avez d’autres passions ?

"Non ! Je n’ai tout simplement pas le temps ! La seule chose en dehors du vélo que j’adore, c’est skier. Je skie depuis tout petit. Mais je n’y vais qu’une fois par an."

En culture, lecture, films, musiques… il y a des choses qui vous plaisent ? "Pas vraiment, je prends ce qui passe. Je n’aime pas trop regarder des films. J’ai l’ordi sur les genoux 24 h sur 24 h et je regarde le cyclisme. Je n’exagère pas ! Depuis que je suis arrivé dans le staff du VC Ath, je n’ai fait plus que ça. Je m’implique à 200 %, cela me prend énormément de temps. Donc mon temps libre, je le passe avec mes enfants."

À quand remonte cette passion pour le vélo ?

...