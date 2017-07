Mark Cavendish a été contraint d'abandonner le Tour de France suite à une fracture de la clavicule. Fracture causée par sa chute due à un geste maladroit de Peter Sagan à quelques mètres de l'arrivée de la 4ème étape.



Un Tour à peine commencé mais déjà fini pour les deux hommes qui s'entendent toujours à merveille. Mark Cavendish, en direct de l'avion qui l'emmène hors de France a tenu à adresser un message à ceux qui sont outrés par l'exclusion de Sagan et se montrent insultants envers le coureur de Dimension Data: "Tout le monde a son avis, mais n'oubliez pas que c'est du sport. J'ai 32 ans et une famille. Les messages violents et menaçants à mon encontre et à celle de mes proches sur les réseaux sociaux sont déplacés. Il faut arrêter !"

Cavendish poursuit par ailleurs son discours dans une deuxième vidéo en défendant son collègue.