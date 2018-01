L'édito d'Éric de Falleur.

"C’est un beau parcours, il passe par des endroits où j’ai vécu et connu de bons moments", s’est félicité Eddy Merckx en découvrant le tracé des deux premières étapes du Tour 2019. S’il a vécu à Woluwé-Saint-Pierre et Tervueren, Eddy a étudié à Etterbeek, couru sa première course à Laeken, gagné son premier bouquet à Enghien et revêtu son premier maillot jaune à quelques pas de Stockel.