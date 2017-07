Présent sur le Tour, ce vendredi, le Roi Eddy s’est souvent ennuyé devant son téléviseur. S’il pense que Froome va gagner, il l’égratigne aussi.

Avec Justine Henin et Herman Van Holsbeeck, le manager général du Sporting d’Anderlecht, Eddy Merck était ce vendredi invité par l’équipe Wanty-Groupe Gobert sur la route du Tour, exactement quarante-trois ans, jour pour jour, après son cinquième et dernier succès dans la Grande Boucle.

"C’est toujours un plaisir d’être au Tour, mais j’ai suivi toutes les étapes, mais ce n’était pas très spectaculaire", avoue le Bruxellois. "Souvent je regardais le départ, puis j’allais faire autre chose, je ne restais pas des heures devant mon téléviseur. Ces étapes très plates et longues, je pense qu’on pouvait dessiner autre chose. Elles étaient souvent ennuyeuses, sauf dans les dix derniers kilomètres. Bien sûr, Sagan ou Porte ont été écartés très vite, ils auraient pu donner un peu de spectacle."

Merckx ne s’en cache pas, le combat entre les favoris l’a laissé sur sa faim. "Ce n’était pas un grand Tour, je m’attendais à plus de bataille entre les leaders dans la montagne", dit-il. "Au lieu de cela, ils étaient toujours sur la défensive. Personne ne s’est battu pour la victoire finale en montagne. Je trouve cela dommage."

Pour rendre la course au maillot jaune plus spectaculaire, faut-il, comme certains le suggèrent, diminuer la longueur de ses étapes ? Merckx n’y croit rien. "On veut toujours faire moins", poursuit le plus grand champion de tous les temps. "Autrefois, le Tour était plus long. On peut aussi organiser des critériums, mais alors, ce n’est plus le Tour. Le Tour doit rester le Tour. On devrait mieux le tracer. Il y avait beaucoup d’étapes dont on pouvait penser avant la course qu’il n’allait rien se passer. Evidemment, le problème de la France, c’est qu’elle n’a pas partout le même relief qu’en Italie."

Dans deux jours, Chris Froome devrait enlever le Tour pour la quatrième fois, même s’il lui faut encore passer le chrono de ce samedi, pour cela. "Je crois qu’après, il sera toujours le leader", assure Eddy Merckx. "Je ne vois pas qui peut le battre ? Je ne crois pas qu’Uran peut lui reprendre du temps. Froome sera un vainqueur mérité, même s’il n’a jamais attaqué. L’équipe Sky était la plus forte. Après le chrono à Düsseldorf, avec quatre coureurs dans les dix premiers, on savait déjà qu’ils allaient gagner le Tour. Froome aura gagné le Tour en se défendant dès le début. Il n’a rien fait d’exceptionnel, mais personne n’a pu le battre . J’espère pour lui qu’il gagnera le chrono car je trouve décevant que le vainqueur du Tour ne remporte pas une étape."

Seul Bardet a tenté quelques fois de mettre à mal l’hégémonie du Britannique. "Il a fait un bon Tour", continue le Roi Eddy. "Mais, il n’était pas assez fort pour lâcher Froome. Ils se valent, mais ni l’un, ni l’autre n’est capable de faire la différence. Pour être honnête, ce qu’a fait Barguil est impressionnant, surtout après sa chute. Il était de loin le meilleur grimpeur du Tour. Il m’a plu."

Quand Merckx courait, ses adversaires s’alliaient pour le battre, ce ne fut pas le cas cette fois. "Ca a changé, les temps changent, tout change...", lâche-t-il. "Si Froome se base uniquement sur le Tour, comme maintenant, pourquoi ne erait-il pas le plus fort à l’avenir ? Il ne dispute que le Tour. Comme ça, il va encore en gagner beaucoup. Dans ce cas, il ne faut plus organiser que le Tour. On dirait que les autres courses n’ont plus d’importance. Le cyclisme c’est aussi d’autres courses. L’histoire du vélo, le Tour d’Italie, Milan-Sanremo, Paris-Roubaix,... toutes ces courses ont aussi une grande valeur. Je regrette qu’on ne voit pas Froome dans des courses comme Paris-Nice ou d’autres."

Quant aux Belges, il en espérait plus."Ils ont roulé pour certains au service des autres", termine le Bruxellois. "Globalement, ils ont bien roulé, mais n’ont rien gagné. Ça ne peut pas nous satisfaire. L’équipe Wanty a fait un bon Tour, avec des coureurs qui attaquent, mais sont rejoints. Ils ont beaucoup essayé."