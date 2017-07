Un édito d'Eric de Falleur

Ils sont inséparables ! A moins de trois jours de l’arrivée à Paris, les trois derniers prétendants à la victoire finale sont toujours aussi proches les uns des autres. Christopher Froome, Romain Bardet et Rigoberto Uran ne peuvent se départager, seul le chrono inaugural et les bonifications conquises en cours de route permettent aujourd’hui au Britannique de précéder le Français de 23 secondes et le Colombien d’un peu moins d’une demi-minute.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.