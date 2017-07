La prise de pouvoir de Chris Froome à La Planche des Belles Filles pourrait laisser penser que le Tour de France 2017 est d’ores et déjà joué. Après tout, n’a-t-on pas régulièrement vécu ce scénario ces dernières années, d’un coureur qui s’empare du maillot jaune, ou bien le conforte, lors de la première arrivée en montagne et ne le cède plus jamais ?

Le coureur de Sky, qui lors de ses trois victoires dans la Grande Boucle avait connu pareil cheminement, a succédé en tête du classement général à Geraint Thomas. Celui-ci reste toujours deuxième de son leader, les deux hommes ayant seulement échangé leur place.

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.