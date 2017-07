Ceux qui jugent l'exclusion justifiée

Ceux qui jugent l'exclusion exagérée

s'est exprimé dans le Laatste Nieuws au sujet du sprint qui fait couler tant d'encre, ces dernières heures. "Sagan est un bon copain, mais dans le cas de ce sprint-là, je ne peux pas le défendre", lance-t-il tout de go. "Il fait une faute. À mes yeux, l’exclusion est la seule décision possible. Si j’avais fait quelque chose du genre, ou Cavendish, ou Démarre ou Bouhanni, la sanction aurait été la même. Je dois reconnaître que le jury a bien joué, les commissaires n’ont pas fait d’exception". Et d'ajouter: "Sagan n’est pas un sale sprinter, mais il n’est pas non plus le plus clean. Il dévie vers la droite, alors qu’il ne doit pas le faire. A la place de suivre Démare, Sagan a préféré fermer la porte à Cavendish. Je sais qu’il n’avait pas l’intention de provoquer une telle chute, mais un 'sorry' n’excuse pas tout."- Un autre ex-sprinter belge se range du côté de ceux qui jugent l'exclusion justifiée. Dans nos colonnes ce matin,juge la décision des commissaires "bonne, et courageuse, car renvoyer le double champion du monde en titre et l'une des plus grandes stars du peloton chez lui n'est tout de même pas simple." Avant de nous livrer son analyse: "On joue souvent des coudes dans la préparation d'un sprint mais pas dans les 200 derniers mètres lorsque la vitesse est maximale. Quand vous évoluez à plus de 60 km/h, cela ne peut quasiment déboucher que sur une chute. L'envergure du geste est importante et l'intention me parait sans équivoque. Les sprints sont déjà suffisamment dangereux comme cela de nos jours... cette spécialité ne doit pas devenir une guerre."a un avis différent, dans L'Equipe de ce mercredi: "Je suis convaincu qu'il n'y a rien d'intentionnel chez Sagan. D'abord, parce qu'il regarde devant lui, jamais il ne détourne la tête vers Cavendish, qui vient de l'arrière et choisit de prendre des risques en se glissant entre Sagan et les barrières. Tout nait ensuite de Démare, qui se déporte une première fois, vers les barrières, et plus encore quand Bouhanni vient toucher Greipel. Cavendish, lui, semble hurler quelque chose car il ouvre la bouche mais ce n'est pas Sagan qui le touche, c'est Cavendish qui touche Sagan de l'épaule et l'atteint dans les côtes. Alors Sagan élargit naturellement le coude, uniquement pour ne pas tomber. En revanche, Démare, lui, a dévié sa trajectoire et, en se déportant, fait obstacle à Bouhanni, qui aurait pu tomber. Et là, je me demande quelle aurait été la décision des commissaires...", lui, a émis les deux avis. Il a commencé par flinguer l'attitude de Sagan, avant de s'excuser auprès du champion du monde via un tweet, ce mardi soir: "Je devrais regarder les images avant de parler. Mes excuses à Peter Sagan, je pense que la décision des juges est trop sévère."rejoint Petacchi et Greipel: "Je ne suis pas d'accord avec l'expulsion de Peter Sagan du Tour. Disqualifié, d'accord. Mais foutu dehors !?! NON."- De son côté, notre consultantrejoint les trois sprinters: "On a assisté à un sprint très houleux à Vittel. En temps normal, Sagan est un coureur correct. Il a sa personnalité mais il ne s’est jamais fait remarquer en faisant délibérément tomber un autre coureur. Il a toujours été un garçon relativement fair-play. La décision de l’exclure est très, très, très sévère ! Un déclassement de l’étape, des points de pénalité au maillot vert et des secondes de pénalité au classement général auraient été des choix plus logiques. Il a effectivement eu un geste malencontreux lors du sprint, mais si vous regardez le sprint, hormis Kristoff, tous les premiers de l’étape ont chacun commis des irrégularités dans l’emballage final. Le jury des commissaires a pris une décision très difficile qu’il faut maintenant respecter."Et vous, vous en pensez quoi ?