En quelques jours, Frederik Backaert se sera fait un nom.

Le Flandrien, 27 ans, coureur de Wanty-Groupe Gobert, était ce jeudi l’un des trois courageux. Le voici au commandement du classement platonique du plus grand baroudeur du Tour avec 391 kilomètres passés en tête de la course.

Deux échappées en cinq jours, le coureur de Michelbeke est un des animateurs de ce début de Grande Boucle.

"Nous sommes là pour nous montrer, c’est important pour les sponsors; cela a encore réussi aujourd’hui, même si Hilaire Van der Schueren (son directeur sportif) nous avait donné une journée libre", disait Backaert, dont les parents tiennent une exploitation agricole d’une centaine d’hectares avec deux cents bovidés, essentiellement producteurs de lait.

Une ferme que Frederik Backaert, qui a un diplôme d’ingénieur agronome, veut reprendre plus tard et, dans laquelle, le coureur travaille, de son propre aveu, déjà à mi-temps, car il adore cela. "C’est dans ce genre d’étape que je peux me montrer et pas en haute montagne, car je connais mes limites, poursuivait-il. La première attaque, dès le premier kilomètre, a été la bonne. Je ne pensais pas vraiment qu’on pourrait aller au bout et je m’étais dit que je ne partirais pas à moins de trois coureurs. Nous étions juste trois. Dans ce cas-là, on sait tout de suite que cela va être très dur, d’autant que le vent n’était pas vraiment favorable et qu’il restait plus de deux cents kilomètres."

Sous la canicule, en plus. "J’ai hésité à prendre l’échappée, car il faisait très chaud, avouait-il. Cela fait deux mois qu’on a des températures similaires; cela m’a permis de le supporter. Mais mon corps est quand même usé après une telle journée, d’autant que je suis roux. Ce soir, je vais devoir appliquer beaucoup de crème après-soleil (il rit). Le Tour est encore long, donc il sera crucial de récupérer, car je compte bien rallier Paris, maintenant que je me suis montré deux fois, je vais surtout viser d’arriver à Paris. Nous nous sommes déjà beaucoup montrés et dès ce week-end, il y a deux étapes difficiles, dont celle de dimanche qui sera vraiment compliquée."

C’est le Norvégien Vegard Stake Laengen, un des trois courageux attaquants du jour, qui a reçu le prix du plus combatif. "C’est juste", poursuivait le coureur de Wanty-Groupe Gobert. "C’était le plus fort, il prenait le plus de relais. Bien sûr, j’aurais aimé monter sur le podium, mais je préférerais après avoir gagné une étape (il rigole)."