Les jours passent et Christopher Froome semble asseoir un peu plus sa suprématie sur ce 104e Tour de France, alors que les Alpes se profilent à l’horizon et que la course est entrée plein pot dans sa partie finale. Bien encadré par une équipe Sky très forte collectivement, le Britannique a même cherché à mettre à profit l’étape de transition que nous proposait le tracé du Tour ce mardi, pour essayer de faire passer par la fenêtre l’un ou l’autre rival.

À l’arrivée, le coup de gaz donné vers Romans-sur-Isère par l’équipe du maillot jaune n’aura fait que repousser un peu plus loin Daniel Martin et, plus accessoirement, Louis Meintjes et Alberto Contador. Les autres, tels le roseau de la fable, ont plié, certains, comme Romain Bardet, sauvé du naufrage par Oliver Naesen, plus que d’autres, mais personne n’a rompu.

"C’était une étape folle, mais comme la sélection est intervenue peu après la dernière côte, à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée, tous les favoris étaient devant, expliquait Froome. C’est ce qui explique qu’il n’y a pas eu beaucoup de coureurs piégés par les éventails, contrairement à ce que nous espérions. Il y en a bien eu quelques-uns qui n’ont pas pu suivre, comme Dan Martin et Louis Meintjes, malheureusement pour eux. Je suis désolé pour Dan; je pense que beaucoup de ses équipiers étaient avec Kittel et il l’a payé cher."

Les Sky avaient tenté leur chance et préféré prendre les devants dans la finale. "L’étape était stressante; tout le monde savait que dans les vingt derniers kilomètres, il y aurait un fort vent de côté et donc nous avons préféré rouler et faire la sélection", expliqua encore le triple lauréat du Tour qui, contrairement à Aru, Bardet et Uran, n’a pas (encore) gagné d’étape sur ce Tour. "Je ne suis ici que pour une seule chose, gagner le Tour. C’est très bien de remporter une étape, mais le plus important, c’est le classement général."

Et celui-ci risque de prendre une nouvelle tournure dès la prochaine étape avec l’arrivée dans les cols des Alpes. "On va enchaîner les deux plus importants jours du Tour", affirmait le maillot jaune. "Il est difficile de prédire combien ils seront sélectifs, ou si l’un de nous va dominer les autres. Mon but était d’arriver en début de troisième semaine avec les très bonnes sensations que j’éprouve à ce moment. Mikel Landa se sent bien aussi. Je suis très impatient d’être ces prochains jours même si je pense que mes adversaires pensent que le chrono est pour moi. Ils veulent donc gagner du temps. Dès lors, ils devraient attaquer ces deux prochains jours. Si rien ne change, Aru, qui est le meilleur rouleur après moi, sera mon plus dur rival."