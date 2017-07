L'équipe de Chris Froome a perdu un précieux coureur pour la lutte au classement général. En effet, le Britannique Geraint Thomas a dû abandonner, tombé dans le Col de la Biche lors de la 9e étape du Tour de France entre Nantua et Chambéry.

Porteur du maillot jaune pendant 4 jours, Geraint Thomas a dû renoncer suite à une chute dans la descente du Col de la Biche, rendue glissante par la pluie. Il est tombé au même endroit que le champion d'Espagne Jesus Herrada (Movistar), également contraint à l'abandon.

L'équipe Sky est donc amputée d'un membre essentiel de l'entourage de Chris Froome, triple vainqueur de la Grande Boucle.

Plus tôt dans la journée, le Néerlandais Robert Gesink (Lotto NL), l'Italien Manuele Mori (Emirates), Jesus Herrada et Rafal Majka avaient également abandonné suite à une chute.

Arnaud Démare à la peine, abandons de Gesink, Mori et Herrada

Le champion de France Arnaud Démare (FDJ) a été lâché dimanche dès le début de la 9e étape du Tour de France, très montagneuse, et le sprinteur pourrait avoir les pires difficultés à terminer l'étape dans les délais.

Démare, vainqueur de la 4e étape et ancien porteur du maillot vert sur ce Tour 2017, a été décramponné par le peloton dès les premiers hectomètres d'une étape longue de 181,5 km, après avoir déjà connu une journée de souffrance samedi où il avait franchi la ligne 37 minutes après le vainqueur, le Français Lilian Calmejane.

Comme samedi, Démare a immédiatement reçu le concours de deux équipiers, le Lituanien Ignatas Konovalovas et le Français Mickaël Delage. Après 20 km de course, ce trio comptait déjà plus 5 minutes de retard sur le peloton, et plus de 7 minutes sur un groupe de tête.

Les principales difficultés, trois cols hors catégorie, vont intervenir dans les prochains kilomètres avec le col de la Biche, très pentu (10,5 km à 9 %), situé au km 67,5. Il précède une descente technique qui conduit au spectaculaire Grand Colombier, escaladé cette fois par sa voie la plus raide dite la "directissime" (8,5 km à 9,9 %).

Au bas de la descente, le Tour passe à Culoz et traverse la vallée pour s'attaquer à la troisième ascension hors catégorie, le Mont du Chat, abordé par le marchepied de Jongieux (3,9 km à 4,2 %).

Ce col grimpe jusqu'à 1.504 mètres d'altitude, un belvédère juché au-dessus du lac du Bourget, au bout des 8,7 kilomètres de montée (à 10,3 %).