Cette quatorzième étape du Tour de France a pris, un temps, des allures de… véritable championnat de Belgique ! Au pied de la Côte de Saint-Pierre (570m à 9,6 %), de Rodez, ce sont effet trois de nos compatriotes qui emmenaient le peloton.

Calé dans la roue d’Oliver Naesen, Philippe Gilbert déclencha son effort à 300 mètres du but, lorsque le coureur d’AG2R sembla butter face à la sévérité de la pente.

"Il n’y avait pas grand-chose à gérer dans ce final, commentait ainsi le vainqueur du dernier Tour des Flandres. À trois kilomètres de la ligne je me suis retrouvé enfermé et ai dû m’employer une première fois pour me dégager et remonter aux avant-postes. Une manœuvre assez énergivore. Après cela, la course s’assimile un peu à une partie de poker dans laquelle il faut attendre et choisir d’abattre ses cartes en une seconde. Sous la flamme rouge, une porte s’est ouverte devant moi sur la droite de la route et je m’y suis engouffré. À partir de cet instant, c’était plein gaz dans la roue d’Oliver Naesen. Si j’avais quitté son sillage, j’aurais alors perdu trop de vitesse au moment d’aborder le sprint final."

Les dents serrées , le Wallon vit Michael Matthews, Greg Van Avermaet et Edvald Boasson Hagen le doubler dans les derniers hectomètres.

"L’effort était vraiment extrême, mes jambes étaient pleines d’acide lactique et la douleur tout simplement horrible à l’approche de la finale, poursuivait l’Ardennais. Cette côte de Saint-Pierre n’en finissait tout simplement pas. Ce qui a fait que les choses ont tourné à l’avantage de Matthews, c’est, à mes yeux du moins, qu’il dispose d’une très grande vélocité, typique des sprinters. Cela lui a permis de produire une nouvelle accélération lorsque la chaussée redevenait un peu plus plane. Je ne pense pas avoir à véritablement nourrir de regrets en étant battu de la sorte par un coureur comme l’Australien mais, d’un autre côté, je ne peux pas me satisfaire d’une quatrième place…"