Greg Van Avermaet a terminé la 9e étape du Tour de France en 57e position à 27:10 du vainqueur, Rigoberto Uran, dimanche à Chambéry. A l'arrivée, le champion olympique de Rio s'est montré attristé par la chute de son leader Richie Porte. "C'est vraiment très dommage pour lui", a-t-il confié. "Ce sont des choses qui arrivent en course et j'espère que ce n'est pas trop grave".

Le leader de l'équipe BMC, Richie Porte, a lourdement chuté dans la descente du Mont du Chat dimanche. Une chute qui a contraint l'Australien à quitter la course en ambulance. "C'est vraiment dommage car Richie avait bien reconnu cette étape avec l'équipe et pendant le Dauphiné. Il a probablement pris des risques et tout s'achève de cette manière. Il a dû abandonner et je ne sais pas encore précisément comment il va. Il faudra attendre de savoir si quelque chose est cassé ou non".

Sans son leader, quels seront désormais les objectifs pour la BMC ? "Nous sommes évidemment déçus car nous visions le podium à Paris et Richie avait les jambes pour ça. Il est encore trop tôt pour parler de nouveaux objectifs. Il nous faut d'abord le soutenir un maximum", a enchaîné Van Avermaet.

Le Belge de 32 ans ne veut en tout cas pas remettre en question la dangerosité du parcours. "C'est souvent les coureurs qui font des erreurs et qui cherchent à dépasser les limites. On prend toujours plus de risques et il y a de moins en moins de respect entre les coureurs."

Après s'être montré aux devants de la course samedi, Van Avermaet fut bien plus discret dimanche. "J'ai eu du mal à me mettre en route aujourd'hui. Je ne m'étais pas suffisamment échauffé et peut-être que j'étais un peu trop sûr de moi mais je n'ai jamais paniqué. Finalement je suis arrivé largement dans les délais. Je suis tout de même soulagé que la journée de repos arrive demain".

Nairo Quintana: "Les forces commencent à manquer"

Nairo Quintana (Col/Movistar), 8e du classement général: "J'ai perdu du temps, les forces commencent à manquer après le pari que nous avons fait cette année (courir le Giro et le Tour). Il y a eu beaucoup de chutes et heureusement j'ai pu éviter celle de Thomas et Majka. Pour cela, je suis content car cela aurait pu être pire et j'aurais pu rentrer à la maison. La seule chose à faire est aller de l'avant dans ce Tour et voir comment je me sens. Il faut savoir passer les moments difficiles et nous devons réfléchir tranquillement à ce que nous pouvons inventer pour continuer à lutter dans ce Tour".

Alberto Contador (Esp/Trek Segafredo), 12e au classement général: "Jour compliqué sur le Tour. Heureusement, nous avons pu terminer, maintenant il faut récupérer du mieux possible. Les jambes n'ont pas répondu comme je l'espérais, c'est tout. Majka est tombé devant moi et je suis tombé. Je me suis senti impuissant. Je me suis pourtant levé ce matin avec de bonnes sensations et je conservais cette impression sur l'étape. Maintenant, nous allons voir comment cela va aller et en fonction de cela, nous repenserons le reste de la course".