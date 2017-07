Certains signes en disent parfois bien plus long que d’interminables discours. Douzième hier à Bergerac après que ses équipiers de chez Lotto-Soudal eurent pris en main l’essentiel de la poursuite derrière les deux échappés et aient déroulé le tapis rouge à l’Allemand jusqu’à 400 mètres de la ligne, André Greipel avait le regard noir au moment de rejoindre un bus duquel il ne redescendit pas pour livrer ses commentaires.

Si le Gorille avait avoué lors de la première semaine de ce Tour que Marcel Kittel était tout simplement le meilleur sprinter du moment, sa supériorité commence à agacer Greipel. Il faut dire que le finisseur de chez Lotto-Soudal n’a plus devancé son compatriote dans un sprint où il luttèrent tous deux pour la victoire depuis la 3e étape du Tour 2016 à Angers. Soit plus d’un an…

Une série qui n’entame pas la confiance du staff de la formation belge en son sprinter. "Jusqu’à la pancarte des 400 mètres, tout s’est déroulé parfaitement", commentait ainsi Marc Sergeant. "Nous voulions être bien positionnés pour négocier les deux virages à angle droit. Il se fait qu’ensuite, la vitesse était trop faible en sortie de courbe et Kittel est remonté de l’arrière. Je dois reconnaître qu’il est assez phénoménal pour le moment et qu’il est très difficile de trouver comment le battre. Cela ne veut toutefois pas dire que nous sommes résignés et nous allons d’ailleurs retenter notre chance dès ce mercredi. Ne devrions-nous pas tenter de placer un gars dans l’échappée ? Pensez-vous vraiment que Quick Step autorisera cela ? Je sais aussi que certains considèrent que nous emmenons les autres sprinters dans un fauteuil lors des finales, mais si nous ne procédions pas de la sorte, ce serait les Cofidis ou les Lotto-Nl qui s’en chargeraient. Et pour nous, il est important de montrer à André que nous continuons de croire en lui en prenant nos responsabilités."