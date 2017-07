Ses coureurs de Wanty-Groupe Gobert n’ont pas (encore) gagné d’étape, mais ils attaquent sans cesse et le premier d’entre eux pointe au 20e rang du classement. Hilaire Van der Schueren est un directeur sportif heureux, qui s’est confié ce lundi.

Hilaire, vous étiez là pour la première fois en 1982, il y a trente-cinq ans. Qu’est-ce qui a changé?

"Tout et rien, parce qu’il faut toujours pédaler ! Autrefois, les coureurs lavaient eux-mêmes leur maillot, leur cuissard et leurs chaussettes. Je me souviens que, après être arrivé à l’hôtel, Joop Zoetemelk laissait tremper son linge dans la baignoire pendant qu’il allait se faire masser. Ensuite, avant de passer à table, il frottait, rinçait, essorait puis faisait sécher son linge. Comme ce n’était jamais sec, on devait tout pendre dans le petit camion de l’équipe. Quand je parle aux coureurs actuels de cette époque, ils me regardent comme si je venais d’une autre planète. Je sais que l’on rigole parfois dans mon dos, mais ils ne doivent pas croire que c’est mieux aujourd’hui qu’alors. On se parlait plus. Aujourd’hui, les coureurs mangent en silence, le nez sur leur smartphone. Moi, je demande aux miens de ne pas le faire pendant le repas. J’essaie d’entretenir ces relations, ces rapports entre chacun pour que, le repas fini, chacun ne retourne pas au plus vite dans sa chambre."

Comment êtes-vous devenu directeur sportif, alors que vous n’aviez jamais couru ?

"Mon beau-frère roulait chez Jette Sportief ; il manquait un directeur sportif chez les jeunes. Deux ans après, on avait le meilleur club en Belgique chez les amateurs avec Marc Sergeant, Noel Segers... Lomme Driessens était un bon ami de notre sponsor, Paul De Smet, qui avait des garages Volvo à Bruxelles. Je n’avais jamais roulé, mais cela m’intéressait depuis toujours. J’avais suivi des cours pour devenir soigneur, pour devenir entraîneur... Lomme m’a demandé de devenir son adjoint au Tour en 1982, il dirigeait l’équipe Boule d’Or. Daniel Willems était le leader, il a dû abandonner le dernier jour, touché au genou. En 1984, j’ai suivi Driessens chez Kwantum, aux Pays-Bas. Godefroot était aussi directeur sportif. Je n’avais pas trop envie d’aller travailler avec des Néerlandais. Il y avait Raas, Priem, Nijdam, Zoetemelk... J’avais peur, c’était de très grands coureurs; je venais du monde amateur..."

Vous étiez troisième ou quatrième directeur sportif de l’équipe, mais tout a changé.

(...)