La retransmission télévisée des étapes en intégralité a projeté certains hommes de l’ombre dans une lumière qui ne les avait, jusqu’ici, jamais éblouis.

Élément clé du dispositif de l’équipe Quick Step Floors, Julien Vermote a ainsi hérité d’un nouveau surnom aux relents holywoodiens : le Tueur d’échappée.

"C’est la première fois de ma carrière que je jouis d’un tel intérêt médiatique, s’amuse le très sympathique et disponible Flandrien. Mon boulot n’a pas changé d’un iota mais je crois que le grand public peut aujourd’hui mieux mesurer son importance du fait de la couverture télé."

Rebaptisé La Machine par ses équipiers, celui qui dispute cette année son troisième Tour de France s’est offert un abonnement dans la tribune présidentielle du peloton. Selon le compteur tenu à jour par le staff de la formation belge, il aurait déjà accompli près de 900 kilomètres en tête de la meute avec un rôle très précis : contrôler l’échappée avant de l’engloutir voracement dans les ultimes kilomètres. Un timing d’une précision presque horlogère.

"C’est vrai que depuis le début du Tour, on a plutôt bien géré la chose", poursuit ce fervent catholique pratiquant qui porte d’ailleurs toujours un chapelet sous son maillot. "Je vous assure pourtant que je n’ai pas de calculette dans la poche de ma combinaison (rires). L’expérience est bien plus précieuse qu’un quelconque modèle mathématique. L’idéal est toujours de rependre les fuyards autour de la banderole des dix derniers kilomètres. Cela permet alors de préparer le sprint de manière optimale. Mais une fois franchi ce cap, ce sont mes équipiers qui entrent en action. Moi, je me relève enfin (rires)..."

Maillon essentiel dans les cinq succès d’étape de Marcel Kittel, qui a d’ailleurs rendu un bel hommage à son équipier belge, Vermote est sans doute l’un des coureurs à avoir accompli le plus d’efforts depuis le Grand Départ de Düsseldorf.

"Le niveau global du peloton est très élevé sur le Tour, et cela se ressent aussi sur l’intensité que l’on doit mettre dans la poursuite. Mon compteur indique que je suis le plus souvent à 350 watts sur l’essentiel de l’étape et 500 lorsque nous cherchons à grapiller la dernière minute. Ces chiffres peuvent toutefois s’envoler lorsque le vent souffle de face puisque l’effort à fournir est souvent plus important. Je connais désormais par cœur le dos de Thomas De Gendt ou Lars Bak, deux coureurs qui travaillent eux aussi beaucoup en tête de peloton et avec qui nous nous relayons. Sont-ils devenus mes nouveaux meilleurs amis ? Nous n’avons pas vraiment le temps de faire la causette dans ces moments, je vous assure (rires)... Nous nous contentons le plus souvent de quelques mots afin d’assurer la fluidité des relais."

Ce jeudi, sur la route de Peyragudes, ce fan de Rihanna laissera volontiers sa place aux coureurs de la Sky. "Avec les six difficultés au menu de la journée, on ne peut pourtant pas vraiment parler de journée de repos... (rires)"