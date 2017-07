1. "Froome était bien le plus fort de ce Tour": "Chris Froome a fait la différence dans les chronos sur ce Tour de France. Ceci prouve qu’il était bien le coureur le plus fort de ce Tour de France. Un chrono, on ne peut pas tricher. Il est encore capable d’aller chercher un 5e Tour et par la même occasion de rentrer dans la légende du Tour deFrance. Ce que je trouve dommage, c’est qu’il ait été hué lors de ce chrono. On se serait cru dans le Vélodrome lors d’un match France-Angleterre."

