Tour de France Notre consultant Rik Verbrugghe débriefe ce qui restera comme l'un des sprints les plus serrés de l'histoire du Tour de France.

1. Le jump a été décisif

"Marcel Kittel est arrivé de l’arrière et il a réussi à faire un petit jump par rapport à Boasson Hagen et ça a fait la différence. J’avoue tout de même qu’à l’œil nu, j’aurais été incapable de dire qui avait gagné cette étape. Les coureurs eux-mêmes n’en savaient rien ce qui est extrêmement rare. Kittel ne doit pas se focaliser sur le maillot vert. Au plus il gagnera l’étape, au plus il se rapprochera de ce maillot vert."

2. "Démare est le grand perdant du jour"

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.