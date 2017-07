Chaque jour, pendant ce Tour de France, un acteur de la Grande Boucle se prête au jeu de l’interview décalée. Aujourd’hui, c’est au tour du Français Brice Feillu, ancien vainqueur d’étape du Tour de France.

Brice, vous vous rappelez votre première course ? "Non, je ne m’en souviens pas ! Par contre, je me souviens d’une épreuve qui avait eu lieu quelques courses après. Je l’avais gagnée après m’être échappé avec un bon copain. C’était chez les pupilles, quand j’avais une dizaine d’années. Et je me souviens encore de l’endroit de cette course : Thoré la Rochette."

(...)

