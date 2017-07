Chaque jour, pendant ce Tour de France, un acteur de la Grande Boucle se prête au jeu de l’interview décalée. Aujourd’hui, c’est au tour du Belge Frederik Backaert.

Frederik, prêt pour l’interview décalée ? "Oui, mais attention ! Je ne veux pas une interview comme celle de Bakelants avant le Tour : j’ai une copine et j’y tiens !"

Vous rappelez-vous de votre première course ? "Oui, c’était une course VTT, pour les jeunes de la région de Michelbeke, où Filip Meirhaeghe avait été champion de Belgique en 2001, juste après sa médaille aux Jeux olympique de Sydney. C’était mon idole ! J’avais terminé troisième de cette course. Mais j’ai senti que j’avais du potentiel. Car le premier avait 14 ans tandis que je n’avais que 11 ans. J’ai cependant attendu deux ans avant de prendre une licence chez les 13 ans. Toujours en VTT. Je suis passé à la route à 15 ans, car le VTT coûtait trop cher, je cassais tout le temps mon vélo !"

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.