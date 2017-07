Chaque jour, pendant ce Tour de France, un acteur de la Grande Boucle se prête au jeu de l’interview décalée. Aujourd’hui, c’est au tour du Polonais Rafal Majka, double lauréat du maillot à pois.

Vous rappelez-vous de votre première course de vélo ?

"Oui ! C’était vraiment particulier, car je n’avais pas un vélo à ma taille ! Je voulais essayer le vélo, mais l’équipe dans laquelle je m’étais inscrit n’avait pas de vélo à ma taille. Celui que j’ai eu était bien trop grand pour moi ! C’était si dur de pédaler sur un vélo trop grand pour moi. J’ai quand même essayé; c’était un contre-la-montre de cinq kilomètres. J’avais 12 ans. Et j’étais quand même parvenu à le terminer à la deuxième place. J’en étais vraiment très heureux ! Cela a lancé ma carrière !"

Vous étiez passionné de vélo ?

"J’aimais regarder le Tour de France à la télévision. C’est quand même la plus grande course du monde, et je me souviens que je voulais le faire aussi. Je suis donc chaque fois heureux de pouvoir y participer, même si j’en suis déjà à ma quatrième participation. Et puis, je n’oublie pas que cette épreuve m’a souvent réussi."

Quelles sont vos autres passions ?

"Le football. J’ai toujours aimé ce sport. J’en ai d’ailleurs fait avant de me lancer dans le vélo. J’étais attaquant, je n’étais pas mauvais du tout ! J’étais passionné par le foot. Que je regarde encore beaucoup. Je suis un grand supporter de l’équipe nationale de Pologne ! Mais j’ai préféré me lancer dans le vélo. J’adore encore pédaler. Encore aujourd’hui, raison pour laquelle j’adore mon métier. À l’époque, je me suis senti plus fort en cyclisme qu’en foot. Un choix qui a surpris mes amis, car le vélo est bien plus dur que le foot !"

Que connaissez-vous de la Belgique ?

(...)

