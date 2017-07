Chaque jour, pendant ce Tour de France, un acteur de la Grande Boucle se prête au jeu de l’interview décalée. Aujourd’hui, c’est au tour du Français Yoann Offredo.

Yoann, vous rappelez-vous de votre première course ?

"Oui, je devais avoir 15 ans et j’ai commencé dans une fédération annexe. C’était plus loisir que compétition. Mais il s’agissait de courses. Je me souviens que je me suis vite dit que je n’étais pas fait pour ça, car j’arrivais bien après les autres ! Je m’étais dit que c’était très dur et très contraignant à un âge où les tentations sont grandes… Je trouvais le vélo très compliqué. Mais j’ai continué…"

Il y avait du découragement au début ?

"Non. Car la difficulté me motive en général, donc j’ai été assez rapidement comblé par ce sport."

Était-ce votre premier sport ?

(...)

