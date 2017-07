Chaque jour, pendant ce Tour de France, un acteur de la Grande Boucle se prête au jeu de l’interview décalée. Aujourd’hui, c’est au tour du Français Cédric Vasseur, ancien double vainqueur d’étape et porteur du maillot jaune, reconverti comme consultant à France Télévisions.

Cédric, vous avez fait le Tour de France comme coureur, vous le faites maintenant comme consultant pour France 2, sur la moto. Qu’est-ce qui est le plus dur ? "Celui de coureur, sans hésitation. Car c’est très exigeant physiquement ! Surtout avec la pression qui monte au fil des années. Il n’y a vraiment pas match entre les deux. Attention, je ne veux pas dire que c’est facile d’être consultant sur le Tour, car il y a aussi des contraintes en timing, mais aussi avec les conditions météo. J’ai déjà été frigorifié sur ce Tour ! Car quand tu es mouillé par la pluie, qu’il y a du vent, tu ne peux pas pédaler pour te réchauffer sur la moto ! Mais depuis que je ne suis plus coureur, j’ai pris du recul, et je me rends mieux compte de la difficulté de ce que les gars du peloton accomplissent. J’en ai même de l’admiration ! Quand tu es coureur, tu ne t’en rends pas vraiment compte."

Vous vous rappelez de votre première course ? "Oui, c’était à Verlinghem. Je m’étais classé troisième. Et à ma cinquième course, je m’étais imposé. C’était à la frontière belge près de Warneton, à Frelinghien. J’avais 18 ans. J’ai commencé tard, je faisais des études d’ingénieur, mais ces premières courses m’ont conforté dans mon envie de briller sur le vélo."

(...)