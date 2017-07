Chaque jour, pendant ce Tour de France, un acteur de la Grande Boucle se prête au jeu de l’interview décalée. Aujourd’hui, c’est au tour de Valerio Piva le directeur sportif des BMC.

Valerio, en dehors du vélo, quelles sont vos passions ? "Le vélo, c’est vraiment ma passion. J’ai été coureur, et puis j’ai eu la chance de rester dans ce milieu comme directeur sportif. Le cyclisme me prend beaucoup de temps. Parfois même un peu trop, car je n’ai plus le temps de faire autre chose. Alors, quand j’ai du temps libre, je le passe surtout à me reposer ! Ce que je préfère faire, c’est travailler dans mon jardin, dans mon potager. Cela me détend."

Est-ce possible de s’occuper d’un potager quand on est autant parti sur les courses ? "Ah ! Vous avez raison, c’est très difficile. Parfois, quand je rentre d’une épreuve par étapes, j’ai de la peine quand je vois que mon potager est foutu en l’air ! Quand je suis rentré du Tour d’Italie, il était par exemple envahi par les mauvaises herbes. J’ai dû tout nettoyer. Et puis il y a eu la sécheresse, ce n’était pas évident de l’arroser comme il le fallait. C’est beaucoup de travail. Et j’ai d’ailleurs chargé ma femme de s’en occuper pendant que je suis sur ce Tour de France."

(...)