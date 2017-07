Chaque jour pendant ce Tour de France, un acteur de la Grande Boucle se prête au jeu de l’interview décalée. Aujourd’hui, c’est au tour du très sympathique Jack Bauer, le globe-trotter néo-zélandais.

Jack, en dehors du vélo, quelles sont vos passions ? "La musique ! Le rock ! Je suis très branché grunge. J’adore les groupes des années nonante, ceux de la fin des années quatre-vingt. Comme Soundgarden, Alice In Chains, Smashing Pumpkins, Pearl Jam… J’ai grandi avec la musique, j’adore cela. Quand je me lève, c’est la première chose que je fais ! Mettre de la musique."

Pour un passionné de rock, c’est la grosse période, avec les festivals… Mais vous êtes ici au Tour de France… "Oui, et c’est toujours embêtant. Je n’ai d’ailleurs jamais été à un festival de rock en Europe alors que j’en ai tant envie… Ceux de Belgique, comme Werchter ou le Pukkelpop, mais aussi d’autres, le Pinkpop, Rock Am Ring, m’attirent. Mais bon, le vélo, c’est mon boulot ! Et je dois me plier à ses exigences. Cela a encore été le cas au printemps. Lors de Paris-Nice, j’ai acheté des tickets pour ma copine et moi pour un concert de Korn, que je n’ai jamais vu en concert alors que je suis fan de leur musique depuis si longtemps. Mais je n’ai pas su y aller, l’équipe m’a envoyé à Milan San Remo, qui tombait en même temps que ce concert… J’étais déçu ! Mais, je le répète, priorité au job !"