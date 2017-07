Chaque jour pendant ce Tour de France, un acteur de la Grande Boucle se prête au jeu de l’interview décalée.

Aujourd’hui, c’est au tour du routier-sprinter belge Jens Keukeleire.

Jens, vous êtes un vrai Brugeois. Qui supportez-vous en football ? Le Club ou le Cercle Bruges ? "Je suis pour le cercle ! C’est une affaire de famille, parce qu’un oncle de mon père y a joué. Le football est sans doute le sport que je suis le plus après le vélo, mais je ne suis pas non plus un assidu du foot. Pas au point de dire, par exemple, que je n’aime pas le Club Bruges parce que je supporte le Cercle…"

Quelles sont vos passions, vos hobbies ? "Lire des livres ! Une passion que j’ai découverte depuis que je suis devenu coureur professionnel. Avant, je n’aimais pas trop lire… Mais après une étape, j’aime beaucoup, par exemple, me plonger dans un bon polar. Cela détend, cela permet de s’évader après le stress de la course. Et c’est bon pour dormir."