Pendant le Tour de France, un acteur de la Grande Boucle se prête au jeu de l’interview décalée.

Ce lundi, avec le départ de Verviers, où il est né, c’est au tour de Philippe Gilbert.

Philippe, quel est votre dernier coup de cœur en culture ? "Je ne sais pas trop. J’aime assez bien la musique, mais je n’ai pas flashé sur un tube en particulier ces derniers mois. Je ne suis par exemple pas accro du tout à la télé, je regarde très peu. Pour le coup de cœur, je dirais alors une exposition sur Michel Vaillant, que j’ai bien aimée. Je ne connaissais pas trop avant, mais j’ai été surpris et intéressé de découvrir l’artiste. J’ai d’ailleurs acheté un tableau."

Vous n’êtes pas branché télé, mais, en vidéo à la demande ou en streaming, vous regardez des séries ? Moi, de mon côté, non. En course, cela dépend avec qui je suis en chambre ! Je ne vais jamais sortir l’ordinateur et télécharger des séries. J’attends qu’un coéquipier le fasse et je profite alors du spectacle ! Je me souviens qu’avec Danilo Wiss, quand j’étais chez BMC, on avait regardé sur une épreuve par étapes la série Homeland, qui était assez intéressante."

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.