Pendant le Tour de France, un acteur de la Grande Boucle se prête au jeu de l’interview décalée.

Grand fan de La Gantoise, Tiesj Benoot, le Belge de Lotto-Soudal, adore aussi regarder les séries sur Netflix.

Tiesj, vous êtes un grand fan du club de foot de La Gantoise. Quel est votre meilleur souvenir par rapport aux Buffalos ? "Sans hésiter le dernier titre de champion de Belgique, en 2015 ! Que le club que je supporte soit enfin champion, c’était vraiment spécial. Une grande joie."

Quel a été le match le plus marquant, selon vous, de La Gantoise ? "Je pense que le plus beau match que j’ai vu, c’était contre Tottenham. C’était vraiment une super rencontre, avec ensuite la qualification pour les huitièmes de finale de l’Europa League. Malheureusement, je ne peux pas voir autant de matches que je le souhaite, avec mon métier de coureur pro. Mais aussi avec mes études… Cela fait beaucoup ! Mais dès que j’ai l’occasion, je vais voir les matches. Et je suis de très près les résultats de La Gantoise."

Vous vous rappelez de votre première course de vélo ? "Oui, très bien. Ce n’est pas un super souvenir, car j’étais complètement mort à la fin ! C’était à Audenarde, c’était chez les minimes (10-11 ans). Je n’ai pas fini, j’étais complètement cuit. Mais j’ai quand même été classé septième, ça, je m’en souviens bien ! On avait fait quelques tours derrière les coaches, avant de faire une petite course, au bout de laquelle j’étais vraiment fatigué. Je n’avais pas un super vélo. C’était encore un vélo avec les changements de vitesse au cadre, des freins à l’ancienne. Mais mes parents m’ont ensuite rapidement acheté un meilleur vélo."