Chaque jour, pendant ce Tour de France, un acteur de la Grande Boucle se prête au jeu de l’interview décalée. Aujourd’hui, c’est au tour d’Hilaire Van der Schueren, le directeur sportif des Wanty-Groupe Gobert.

Hilaire, quelles sont vos passions en dehors du vélo ?

"Le cyclisme est ma plus grande passion. À coté, j’ai des hobbies. Comme regarder le football. Pendant l’hiver, quand j’ai plus le temps, je regarde les matchs de division 1 du championnat de Belgique et je vais plusieurs fois au stade Constant Van der Stock. Car je suis supporter d’Anderlecht."

Pourquoi cette équipe ? Et depuis quand la supportez-vous ?

"Pourquoi ? Mais parce que c’est la meilleure équipe du pays ! Qui l’a encore montré en étant une nouvelle fois championne de Belgique la saison dernière. Et je pense qu’avec leur recrutement, ils seront à nouveau champions lors de la prochaine saison. Je la supporte aussi parce que finalement, Anderlecht, ce n’est pas très loin de chez moi. J’habite dans la région de Grammont. En une demi-heure, je suis au stade. J’ai toujours supporté cette équipe. Quand j’étais adolescent, à 17 ou 18 ans, j’ai même été voir tous les matchs de la saison. À domicile, mais aussi en déplacement !"

Vous avez joué au football ?

"Oui. Dans mon village. Et à Grammont. J’étais défenseur. D’abord à droite et puis en position centrale. J’avais un bon niveau. Sans une blessure au genou, je pense que j’aurais pu jouer dans des équipes comme Zottegem ou Audenarde."

(...)